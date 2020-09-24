Сеул, , 10:04 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео посетит Южную Корею в начале октября. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственные и дипломатические источники.

По данным источников, в настоящее время стороны согласовывают точные сроки и формат визита. Предполагается, что представитель США посетит Сеул 7 октября и проведет в стране Утренней свежести два дня.

Ожидается, что в рамках визита Помпео встретится с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, после чего отправится в Японию, где проведет встречу с новым премьер-министром Ёсихидэ Суга.

Отмечается, что целью предстоящего визита, который состоится в преддверии президентских выборов в США, является выражение благодарности южнокорейскому правительству за дипломатическое сотрудничество, а также обсуждение вопросов альянса и ситуации на Корейском полуострове. Также может быть затронута тема трёхстороннего союза США, Южной Кореи и Японии.