Оттава, 24 сентября 2020, 10:01 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter прокомментировал инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.
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"Канада сожалеет о необъявленной инаугурации Лукашенко, которая последовала за сфальсифицированными выборами», — написал он.
Шампань добавил, что у Лукашенко «отсутствует легитимность демократически избранного лидера».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония его инаугурации проходила в окруженном военными президентском дворце. При этом о мероприятии заранее не было известно.
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