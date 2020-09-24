Оттава, , 10:01 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань в своем Twitter прокомментировал инаугурацию президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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"Канада сожалеет о необъявленной инаугурации Лукашенко, которая последовала за сфальсифицированными выборами», — написал он.

Шампань добавил, что у Лукашенко «отсутствует легитимность демократически избранного лидера».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония его инаугурации проходила в окруженном военными президентском дворце. При этом о мероприятии заранее не было известно.

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