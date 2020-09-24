Кито, , 09:54 — REGNUM Партия «Союз во имя надежды» проведёт своих сторонников в автомобилях по столице страны — Кито. Призыв к митингу ранее был опубликован сторонниками партии.

Партия недовольна помехами, которые им якобы создают власти в целях воспрепятствования участию представителей «Союза» Андреса Арауса и Карлоса Рабаскаля в выборах президента и вице-президента страны, а также участию организации во всеобщих парламентских выборах.

Манифестанты намерены начать своё движение на юге Кито и проследовать на север — к зданию Национальной избирательной комиссии. Отмечается, что в автомобилях сторонников партии будут находиться флаги страны, а все пассажиры наденут медицинские маски в целях недопущения распространения коронавируса.