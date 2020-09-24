Париж, , 09:48 — REGNUM Власти Франции оказывают влияние на формирование нового правительства в Ливане, пишет News.ru.

Отмечается, что Генеральный директорат внешней безопасности (DGSE) Франции оказывает влияние на формирование нового ливанского правительства.

О контактах DGSE с ливанского политиками заявили арабские журналисты. Помимо этого, французский лидер Эммануэль Макрон создал дорожную карту, которой сейчас Ливан пытается придерживаться.

По словам одного из экспертов по ближневосточной политике, два года назад в условиях нестабильности Ливан был вынужден обратиться за помощью к международному сообществу, а ряд стран пообещали Бейруту помощь в размере $11 млрд.

Однако деньги Ливан так и не получил, а вместо этого Соединенные штаты, следуя своей линии на «сдерживание Ирана» и его союзников, решили свести свои давние счёты с ливанской «Хезболлой», сказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство финансов США ввело санкции против ряда ливанских компаний. В «черном списке» оказались компании Arch Consulting и Meamar Construction, которые были названы связанными с шиитским движением «Хезболла».

В настоящий момент в Ливане идет назначение кабинета министров, и «Хезболла», обладающая значительным влиянием в стране, ведет борьбу за ряд ключевых постов.

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