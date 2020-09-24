Мехико, , 09:48 — REGNUM В Мексике временно закрыли дипломатическое представительство Южной Кореи в связи с обнаружением коронавируса у одного из сотрудников. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского посольства.

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По их словам, 18 сентября сотрудник, у которого были обнаружены первые симптомы, был помещен на карантин, а 23 сентября — он получил положительный результат.

В настоящее время другие сотрудники посольства, включая тех, кто тесно контактировал с заразившимся, ожидают результатов теста.

Известно, что по аналогичной причине посольство Южной Кореи в Мексике приостанавливало свою работу в мае и июле текущего года.

В настоящее время в Мексике выявлено более 710 тыс. случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали около 75 тыс. человек.

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