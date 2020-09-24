Севастополь, , 09:50 — REGNUM Корабли Черноморского флота (ЧФ) РФ в ходе стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» провели ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Черноморский флот Mil.ru

Отражение воздушных атак корабельными средствами ПВО отработали три группы кораблей ЧФ.

Боевые расчёты ракетно-артиллерийских систем гвардейского ракетного крейсера «Москва», малых ракетных кораблей «Орехово-Зуево» и «Вышний Волочек», а также ракетных катеров «Шуя», «Ивановец», «Набережные Челны» и «Р-60» уничтожили ракеты-мишени на безопасном от кораблей расстоянии.

Экипажи сторожевого корабля «Пытливый» и ракетного корабля на воздушной подушке «Самум» также успешно поразили ракетно-артиллерийским огнём средства воздушного нападения условного противника — запущенные с малых противолодочных кораблей (МПК) «Суздалец» и «Муромец» ракеты-мишени.

В свою очередь, экипажи МПК «Касимов» и «Ейск» успешно применили зенитные ракетные комплексы «Оса» для уничтожения целей в виде специальных самолётных малогабаритных мишеней, которые были сброшены с самолётов-амфибий Бе-12 из состава Морской авиации и ПВО ЧФ.

В военных учениях «Кавказ-2020» задействовано свыше 20 кораблей Черноморского флота, экипажи которых выполняют боевые упражнения в морских полигонах в составе различных корабельных ударных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мобильные береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили боевыми ракетами морские мишени, изображавшие корабли условного противника.

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