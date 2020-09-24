Тбилиси, , 09:46 — REGNUM Если выборы в Грузии пройдут честно, то это будет впечатляющим результатом. Так оценила предвыборную обстановку в стране посол США в Тбилиси Келли Дегнан, 23 сентября передает грузинское «Общественное телевидение».

«Будет прискорбно, если мы узнаем о случаях давления, недобросовестного использования административного ресурса или подкупа избирателей. НПО уже сообщали о подобных фактах в своих отчетах, и я надеюсь, что выборы 2020 года будут честными, свободными и без нарушений. Это было бы впечатляюще для Грузии», — сказала Дегнан журналистам.

Она также отметила, что лидеры многих партий подписали кодекс поведения на выборах, в котором прописаны обязательства не давить на избирателей и не оскорблять оппонентов. По мнению посла, принятие партиями кодекса вселяет надежду, что выборы будут справедливыми.

Как сообщало ИА REGNUM в Грузии на 31 октября намечены выборы в парламент. Победившая на них партия будет назначать премьер-министра страны.

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