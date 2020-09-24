Париж, , 10:09 — REGNUM Франция потребовала от Италии принять корабль «Айлан Курди» с 133 беженцами на борту, принадлежащий некоммерческой организации «Sea Eye». Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает Le Figaro.

Корабль с беженцами, спасенными с субботу, 19 сентября, в Средиземном море, могут осуществить заход в порт французского города Марсель после отказа принять его со стороны Италии и Германии.

Однако официальный представитель МВД Франции Габриэль Атталь попросил власти Италии все-таки принять корабль и пообещал им «помочь с высадкой».

«Все должны уважать принципы гуманитарного права, в том числе, правило ближайшего порта. Мы найдем решение, и неправительственная организация должна будет его соблюдать», — добавил Атталь.

Напомним, ранее, после неудачной попытки пристать к берегам Италии, команда «Sea Eye» объявила, что произведет в Марселе смену экипажа корабля и подготовку к новому отплытию для спасения беженцев в Средиземноморье.

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