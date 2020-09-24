Москва, , 09:29 — REGNUM Российский сенатор Алексей Пушков ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к «переделу мира», заявив, что такие обвинения украинский лидер «списал у Госдепа».

«Зеленский обвинил Россию в попытке разделить мир на сферы влияния. Списал у Госдепа. Надо же объяснить, почему «независимая» Украина готова все отдать, лишь бы попасть в сферу влияния США?», — написал российский сенатор 24 сентября на своей странице в соцсети Twitter.

При этом Пушков указал, что главный специалист от Панамы до Японии «по сферам влияниям в мире известен» и это государство — не Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии по отношению к Украине и попытке разделить мир на сферы влияния.