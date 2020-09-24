Днепропетровск, Украина, , 09:36 — REGNUM Боевики ВСУ могут получить компенсацию, если их оштрафуют за несанкционированное ведение огня в Донбассе. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире днепропетровского телеканала «34».

Политик осудил приказ командования ВСУ №330, которым запрещено открывать огонь в Донбассе без приказа командира. В случае нарушения данного приказа, предусмотрены штрафы.

«Мы постоянно обеспечивали рост денежного обеспечения военнослужащих, а они (власти Украины — ИА REGNUM) собираются их штрафовать», — заявил Порошенко.

Экс-президент страны предложил компенсировать боевикам ВСУ суммы штрафов, чтобы они могли вести огонь.

«У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму», — сказал Порошенко.

Инициативу Порошенко прокомментировал известный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий. Он назвал эго высказывания провокацией.

«По сути это призыв стрелять… Это то же самое, что сказать: «Я буду оплачивать вам адвокатов, если вы будете кого-то насиловать», — подчеркнул журналист.

Напомним, в конце июля 2020 года в Донбассе было объявлено очередное перемирие, которое в целом соблюдается в течение почти двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник обвинил украинскую сторону в блокировании координационного механизма, направленного на усиление ответственности за нарушение перемирия.

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