Днепропетровск, Украина, 24 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Боевики ВСУ могут получить компенсацию, если их оштрафуют за несанкционированное ведение огня в Донбассе. Об этом заявил бывший президент Украины Пётр Порошенко в эфире днепропетровского телеканала «34».
Политик осудил приказ командования ВСУ №330, которым запрещено открывать огонь в Донбассе без приказа командира. В случае нарушения данного приказа, предусмотрены штрафы.
Экс-президент страны предложил компенсировать боевикам ВСУ суммы штрафов, чтобы они могли вести огонь.
Инициативу Порошенко прокомментировал известный украинский блогер и журналист Анатолий Шарий. Он назвал эго высказывания провокацией.
Напомним, в конце июля 2020 года в Донбассе было объявлено очередное перемирие, которое в целом соблюдается в течение почти двух месяцев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы ЛНР Родион Мирошник обвинил украинскую сторону в блокировании координационного механизма, направленного на усиление ответственности за нарушение перемирия.
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