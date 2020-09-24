Нью-Йорк, США, , 09:33 — REGNUM Сыну президента США Дональда Трампа Эрику придётся дать показания в связи с расследованием в отношении компании Trump Organization. Сообщение об этом генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, начавшая разбирательство опубликовала в Twitter.

«Эрик Трамп больше не сможет откладывать дачу показаний под присягой», — отметила Джеймс, сославшись на постановление судьи.

36-летний Эрик должен дать показания до 7 октября. Кроме того, компания Trump Organization должна предоставить следователям документы, связанные с недвижимостью, которые у неё запрашивали ранее.

Джеймс начала расследование в отношении Trump Organization в марте 2020 года. Компанию подозревают в искусственном завышении стоимости активов ради получения кредитов.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрик Трамп возглавил Trump Organization после того, как его отца избрали президентом США.

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