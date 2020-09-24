Сеул, 24 сентября 2020, 09:25 — REGNUM Уровень поддержки политики президента Мун Чжэ Ина продолжает падать. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 21 по 23 сентября среди 1507 человек, уровень поддержки главы государства сократился на 2,2%, до 44,2%.
Уровень неодобрения составил 51,7%, что на 1,6% выше по сравнению с прошлой неделей. От ответа воздержались 4,2%. Уровень неодобрения продолжает держаться на уровне выше 50% третью неделю подряд.
Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 34,6%, партии Сила народа — 28,2%, Народной партии — 6,4%, партии Справедливости — 5,3%, Открытой демократической партии — 5,9%.