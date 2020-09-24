Яунде, , 09:18 — REGNUM Лидер оппозиции Камеруна Морис Камто был заключен под домашний арест за организацию антиправительственных протестов, прошедших во вторник, 22 сентября, по всей стране. Об этом сообщает VOA Africa.

Видеозапись, на которой полицейские оцепили дом политика, была опубликована в интернете.

Лидер «Движения возрождения Камеруна» (CRM) заявил в интервью репортёру VOA Africa, что его не избивали и не задерживали, но предупредили, что его арестуют, если он выйдет из охраняемого дома. Напомним, что Камто призывал к протестам с требованием положить конец англоязычному кризису и реформировать Избирательный кодекс.

Демонстрантов в крупных городах страны полиция разогнала с применением водомётов и слезоточивого газа. По информации оппозиционеров, в ходе протестов один человек был убит и несколько ранены.

Камто ранее написал на своей странице в Twitter пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и назвал протесты вторника «оглушительным успехом».

Он сказал, что протесты были «мощной силой», добавив, что они будут продолжаться до тех пор, пока президент страны Поль Бийя не уйдет в отставку.

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