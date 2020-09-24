Джакарта, , 09:12 — REGNUM Индонезия согласилась провести 59-е заседание рабочей группы Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC-TWG), которое состоится в 2022 году, сообщает Antara.

В министерстве туризма и креативной экономики Индонезии заявили, что это событие должно стимулировать восстановление туристического сектора в стране, пострадавшего от пандемии.

APEC-TWG — это форум для стран — членов АТЭС, призванный стимулировать экономический рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанный с вопросами туризма. 56-я встреча APEC-TWG должна была состояться в апреле 2020 года в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская компания, имеющая связи с военными и разведывательными сетями Пекина, составила базу данных с подробной информацией о тысячах граждан ряда стран, включая Индонезию.

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