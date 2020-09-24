Москва, , 09:09 — REGNUM Воздушно-десантные войска в рамках стратегических командно-штабных учений «Кавказ-2020» задействую новейшее вооружение, заявили в Минобороны РФ.

Так, на полигоне Капустин Яр впервые будет проведено десантирование парашютным способом из пяти самолётов военно-транспортной авиации Ил-76МД парашютно-десантной роты в составе десяти БМД-4М.

Вслед за техникой будут десантироваться военнослужащие. Десантирование пройдёт с применением новейших парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350.

Как сообщало ИА REGNUM, командно-штабные учения «Кавказ-2020» проходят с 21−26 сентября на пяти полигонах Южного военного округа (ЮВО). В учениях задействовано около 80 тысяч человек и 1000 единиц боевой техники. Для отработки совместных действий приглашены военнослужащие из Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана.

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