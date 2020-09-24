Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Во время избирательной кампании в Грузии стали поступать сообщения о нападениях на политических активистов и других инцидентах. Об этом, как передает «Общественное телевидение», сообщил 23 сентября журналистам посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш.

«Мы слышим об избиениях партийных активистов, имеются случаи вандализма в офисах партий. Так что до окончательной оценки этих случаев, очевидно, это вызывает беспокойство», — сказал немецкий дипломат.

Он подчеркнул, что следит за тем, как идет избирательная кампания в Грузии, а также призвал руководителей партий объяснить своим активистам, что насилие не допустимо.

Книрш также отметил, что, по сравнению с периодом перед выборами президента Грузии в 2018 году, в этом году ситуация заметно спокойней.

Стоит отметить, что в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. Ранее в стране официально начался предвыборный период. Были зафиксированы несколько нападений на офисы партий, повреждения плакатов с агитацией, а также избиение активистов, распространяющих агитационные материалы.

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