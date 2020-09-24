Минск, , 09:04 — REGNUM 23 сентября польский премьер Матеуш Моравецкий отреагировал на негласную инаугурацию Александра Лукашенко в должности президента Белоруссии. Свою позицию премьер выразил на странице в Facebook. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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По мнению Моравецкого, «тайная присяга Александра Лукашенко на следующий срок президентских полномочий подтверждает, что белорусский автократ осознает незаконность своих действий, сфальсифицировав результаты выборов».

Премьер подчеркнул, что позиция Польши ясна:

«Белоруссия должна быть суверенной страной, и необходимое условие для этого — это честные выборы, на которых белорусы, а не репрессивный аппарат, будут принимать решение о том, кто получит власть».

Глава правительства заверил, что Польша будет «последовательно поддерживать все действия по оказанию помощи репрессированным, а также содействовать проведению новых выборов в Белоруссии в соответствии с демократическими стандартами».

В этот же день в официальном аккаунте МИД Польши в Twitter также подтвердили непризнание Лукашенко в качестве легитимного белорусского лидера:

«Президент, избранный на недемократических выборах, не может считаться законно исполняющим обязанности независимо от того, является ли присяга тайной или официальной».