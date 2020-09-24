Петропавловск-Камчатский, , 09:02 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов добился передачи земель в елизовском микрорайоне «26 км» от военных в собственность региона. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба правительства края.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная договоренность была достигнута во время рабочей встречи во Владивостоке губернатора края Владимира Солодова с командующим Тихоокеанским флотом Сергеем Авакянцем.

По словам Солодова, на протяжении долгого времени Камчатка добивалась этого решения. Теперь, после его принятия, земельные участки будут высвобождены для жилищного строительства. Таким образом стало возможным увеличить темпы строительства жилья и решить вопросы, связанные с обликом городов региона.

Глава края также отметил, что работа с Минобороны по передаче земельных участков в крае продолжится.

Ранее сообщалось о том, что в Елизовском районе, Петропавловске и других населённых пунктах расположено много земельных участков, которые могли бы быть застроены, принадлежат министерству обороны РФ и фактически не используются. Данную проблему долгие годы не могли решить. Глава Камчатского края смог договориться с военными о получении дополнительных земельных участков под строительство жилья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области вопрос с обманутыми дольщиками решат до конца года