Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Американским властям следует сосредоточиться на борьбе с новым коронавирусом, а не критиковать российскую вакцину. Такой призыв опубликовало российское посольство в США в Twitter.

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"Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не с российскими вакцинами», — подчеркнули в посольстве, комментируя сообщение руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, которая усомнилась в эффективности российской вакцины.

Российские дипломаты призвали США не пытаться преуменьшить значение предложения, которое высказал президент РФ Владимир Путин 22 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он призвал к проведению онлайн-конференции высокого уровня для стран, которые хотят сотрудничать в производстве вакцин от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни заявила о возможном применении на территории страны зарубежных вакцин от коронавируса.

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