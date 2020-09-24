Нью-Йорк, США, , 08:55 — REGNUM Президент Сербии выразил слова благодарности в адрес Российской Федерации за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом сербский лидер заявил в ходе выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Благодарим наших европейских друзей, китайских друзей и российских друзей за помощь в борьбе с коронавирусом», — сказал президент Сербии.

Также Вучич поблагодарил Всемирную организацию здравоохранения за помощь Сербии в борьбе с распространением коронавируса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины – все новости»

Читайте также: Сербия попросила помощи у России из-за коронавируса

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года правительство Сербии обратилось к России за помощью в борьбе с новым типом коронавируса в рамках соглашения между правительствами двух стран о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования от 20 октября 2009 года.

Ранее по теме: Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

Москва в помощи не отказала. В Сербию было доставлено 87 военнослужащих Минобороны РФ, в том числе военных медиков, вирусологов РХБЗ, а также медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.