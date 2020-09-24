Петропавловск-Камчатский, , 09:03 — REGNUM Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) «Александр Невский» после дальнего похода вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) Минобороны РФ.

Вернувшихся после длительного выполнения задач в море подводников на пирсе встречали командующий подводными силами Тихоокеанского флота (ТОФ) вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба соединения подводных лодок, представители Вилючинской городской администрации, родные и близкие моряков.

Прямо на пирсе в честь экипажа атомохода состоялся торжественный митинг, на котором командующий поздравил подводников с успешным выполнением поставленных задач, а также в соответствии с традицией, вручил командиру крейсера «Александр Невский» капитану первого ранга Сергею Мокееву жареного поросёнка.

«Александр Невский» является вторым кораблём проекта 955 «Борей», названным в честь знаменитого русского полководца, великого князя Александра Ярославовича Невского.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивосток 16 сентября вернулся возглавляемый гвардейским ракетным крейсером (ГРК) «Варяг» отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ), принимавший участие в крупномасштабных учениях «Океанский щит-2020» и учениях с группировкой сил в дальней морской зоне.

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