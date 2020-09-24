Варшава, , 08:49 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач встретился с Джорджем Кентом, представителем Государственного департамента США, отвечающим за политику в отношении Европы и Евразии. Об этом 24 сентября сообщает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»

Главной темой встречи стала ситуация в Белоруссии: дипломаты обменялись мнениями по политическому кризису в республике и обсудили дальнейшие действия. Замглавы польского МИД представил Джорджу Кенту план премьер-министра Матеуша Моравецкого «Солидарность с Белоруссией», а также программу «Польская бизнес-гавань», предусматривающую создание условий для переноса части ИТ-сектора из Белоруссии в Польшу.

Кроме того, поднимался вопрос об экономическом будущем Белоруссии. Напомним, страны Вышеградской четверки (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия) приняли план экономического взаимодействия с Белоруссией, который будет представлен на следующем заседании Совета Европы. Как подчеркивает Марцин Пшидач, данный план распространяется и на такие учреждения, как Международный валютный фонд или Всемирный банк, поэтому в переговорах участвовали и представители США.

Дипломаты также обсудили санкционный список представителей белорусского правительства, которые должны быть наказаны за якобы «фальсификацию выборов» и «применение насилия» против протестующих граждан. Руководители стран Евросоюза и американская администрация сейчас обсуждают, кто будет входить в данный список.