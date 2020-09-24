Киев, 24 сентября 2020, 09:02 — REGNUM Правительство Украины утвердило законопроект о строительстве Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».
По его словам, подобные захоронения существуют в США, Канаде, Франции, Польше и других странах.
Напомним, ранее глава управления ООН по правам человека Матильда Богнер сообщила, что с начала 2020 года в Донбассе погибли 18 мирных жителей. Всего жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тыс. человек.