Киев, , 09:02 — REGNUM Правительство Украины утвердило законопроект о строительстве Национального военного мемориального кладбища. Об этом сообщило 24 сентября информационное агентство «Укринформ».

"Цель проекта — достойное увековечение памяти и организации почётных захоронений и перезахоронений «борцов за независимость» Украины в ХХ веке: военнослужащих, умерших, погибших при исполнении боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны…» — рассказал инициатор законопроекта, министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

По его словам, подобные захоронения существуют в США, Канаде, Франции, Польше и других странах.

Напомним, ранее глава управления ООН по правам человека Матильда Богнер сообщила, что с начала 2020 года в Донбассе погибли 18 мирных жителей. Всего жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тыс. человек.