Джакарта, , 08:34 — REGNUM Заместитель председателя палаты представителей Индонезии Азис Щамсуддин оценил, что Индонезия и Франция придерживаются одинаковых взглядов на Индо-Тихоокеанскую концепцию, продвигая центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает Antara.

«Франция является представителем Европейского союза в контексте развивающегося Индо-Тихоокеанского сотрудничества», — заявил Азис Щамсуддин во время визита посла Франции в Индонезии Оливье Шамбара в здание парламента.

Встреча прошла в рамках установления 70-летия двусторонних отношений между Индонезией и Францией.

«Обсуждалось много, особенно вопросы экономического, оборонного и морского сотрудничества», — отметил Азис Щамсуддин.

По его словам, 70-летие дипотношений между двумя странами является импульсом для расширения стратегического партнерства.

Посол Франции Оливье Шамбар высоко оценил инициативу Индонезии по созданию Индо-Тихоокеанского региона, открытого для всех сторон. Посол заявил, что Франция рассматривает Индонезию как ключевого партнера в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Индонезии в Москве пригласило российских граждан посмотреть кукольный театр теней (ваянг кулит).

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