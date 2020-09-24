Канберра, , 08:21 — REGNUM Крупнейший банк Австралии и Новой Зеландии Westpac договорился с австралийским правительственным агентством по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AUSTRAC) о выплате штрафа за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма в размере $924,6 млн. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба банковской группы.

В тексте заявления финансово-кредитной организации говорится, что Westpac Group достигла соглашения с AUSTRAC, в соответствии с которым стороны договорились «обратиться к Федеральному суду Австралии с просьбой разрешить Westpac выплатить штраф в размере 1,3 млрд австралийских долларов ($924,6 млн) в связи с признанными нарушениями закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Обвинение против банка Westpac было выдвинуто AUSTRAC, по информации которого банк более 23 млн раз нарушил нормы законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма лишь за контрольный период с 2013 по 2018 год. В иске, поданном агентством в суд Австралии 20 ноября 2019 года, утверждается, что банк не обеспечивает необходимого контроля и надлежащей юридической экспертизы при предоставлении ряда своих банковских услуг.

Банк Westpac, основанный в Сиднее в 1817 году, является крупнейшим банком Австралии и вторым по величине банком Новой Зеландии.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель крупнейшего банка Австралии и Новой Зеландии Westpac Брайан Харцер уйдёт в отставку 2 декабря в связи с обвинением банка в отмывании денег и финансировании терроризма. В первой половине 2020 года в отставку ушел председатель комитета по назначению в совет директоров банка Линдси Макстед.

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