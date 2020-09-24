Москва, , 08:17 — REGNUM Российская власть должна опереться на народное большинство и перестать заигрывать с меньшинством, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Не надо пытаться понравиться всем. Совершенно бесперспективно и бесполезно. Есть действительно государствообразующее большинство, вот его интересы, его взгляды на жизнь, его архетип — это и есть фундамент, от которого надо отталкиваться. Не надо пытаться собственный народ переделать в другой», — заявил Михеев.

Он также отметил, что не нужно пытаться ломать людей через колено, как это пытались в нашей стране сделать в 90-е годы. Он также отметил, что глубоко порочно, когда государство рассказывает гражданам, что они «быдло», диктуя им, как надо жить, а также заигрывает с тем, кто себя считает «небыдлом».

"Вот это «небыдло» так называемое — это самая неблагодарная группа населения, которая в жизни не скажет спасибо ни за что, хоть его золотом обсыпьте. А вот это большинство, которое на самом деле соль земли составляет, вот с ним и надо работать, оно и должно стать тем самым путеводным маяком», — продолжил эксперт.