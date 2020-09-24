Путин посоветовал новым губернаторам учитывать критику граждан
Критика губернаторов со стороны граждан — не повод для обиды, а возможность улучшить работу с людьми. Об этом заявил российский президент Владимир Путин 24 сентября в ходе встречи с избранными главами регионов.
«Не тот совсем случай, когда нужно обижаться, а, наоборот, учитывать эту критику, понимать, чувствовать реальные потребности граждан и действовать именно из их запросов», — сказал Путин.
Путин рассказал о плюсах трёхдневного голосования
Президент России Владимир Путин заявил, что трёхдневное голосование позволило учесть мнение тех, кто зачастую не добирается до избирательных участков.
Строительство и открытие суворовского училища — очень значимое для нас событие, оно вселяет оптимизм — губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Путин пообещал Севастополю поддержку федеральных властей
Ситуация с коронавирусом в Севастополе постепенно будет улучшаться в силу принимаемых санитарных мер. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Естественно, что в таком курортном городе, как Севастополь, после сезона немножко подрос уровень выявленных случаев коронавируса. Уверен, что в силу принимаемых мер ситуация будет улучшаться. Но нужно предпринять необходимые шаги и меры. В целом, вы знаете, сколько проблем нерешённых предстоит решать, которые копились годами. Программы развития у вас есть, они свёрстаны, некоторые вещи мы сегодня ещё пообсуждаем», — сказал Путин, обращаясь к губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.
В Иркутской области особое внимание будет уделено модернизации первичного медицинского звена в условиях эпидемии коронавируса.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: Работы много, но мы в графике. Все что касается проблем Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, незаконных рубок, проблем восстановления лесов, держу на контроле, решаю вопросы.
Путин призвал губернаторов не обижаться на критику
Все задачи национальных проектов в российских регионах должны быть выполнены. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Смысл, ключевые ориентиры и задачи нацпроектов остаются неизменными. Всё должно быть выполнено. Речь, прежде всего, о повышении качества жизни граждан, о здравоохранении, о возможности реализации для каждого человека. Решение задач во многом зависит от работы в регионах. Огромная роль здесь принадлежит вам, вашим управленческим навыкам», — сказал Путин.
Нужно наших рыбаков поддержать со сбытом продукции — Путин.
К 2025 г. в Камчатском крае планируют создать не менее 10 000 рабочих мест.
Путин призвал губернаторов настроить систему здравоохранения
Избранные губернаторы России должны уделить особое внимание людям из групп риска заражения коронавирусом. Об этом в ходе встречи с избранными губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.
«У нас наступает осенняя пора, когда пора бытовых инфекций занимает особое место в работе. Но не прошла ещё работа, связанная с ковидом, с эпидемией. Нельзя допустить, чтобы одна проблема наложилась на другую. Нужно уделить особое внимание группам риска, разработать в каждом регионе программы комплексных мер по сбережению людей старшего поколения. Я прошу вас настроить систему здравоохранения так, чтобы обеспечить интересы граждан. Нужно с людьми аккуратно и спокойно работать, объясняя необходимость всех мероприятий», — сказал Путин.
Камчатка стала одним из центров притяжения туризма, мы это почувствовали — губернатор Камчатского края. Увы, есть транспортная проблема: стоимость авиабилетов зашкаливает.
В центральную часть России контейнеровоз везёт 204 тонны рыбы — губернатор Камчатского края.
В этом году 270 семей получит новое жильё, это стало возможным за счёт ускорения федеральной программы — губернатор Камчатского края.
Губернатор Камчатского края признался, что без поручений президента России региону не удалось бы переломить ситуацию с коронавирусом.
Губернатор Ростовской области: после выборов на работу пришел, как в первый раз, потому что очень много энергии и желания двигаться дальше. Дон всегда служил и будет служить и в экономике, и в защите России.
Губернатор Ростовской области: на территории региона больше не будет заявительного принципа поддержки ветеранов Великой Отечественной войн.
Мы получили прекрасный урожай, хотя ещё в мае были серьезные опасения, селяне вам благодарны — губернатор Ростовской области .
Губернатор Ростовской области говорит, что постоянный мониторинг проблем и реакция на них были оценены людьми по достоинству.
Путин не хочет возвращаться к ограничениям из-за коронавируса
Губернаторы РФ должны относиться внимательно ко всему происходящему в сферах, связанных с соблюдением санитарных рекомендаций и требований. Об этом в ходе встречи с избранными российскими губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Вы человек очень опытный, очень эффективный. Вызовы перед нами серьёзные. Рассчитываю, что вы будете работать с полной отдачей. Я знаю, как вы заинтересованно решаете задачи и с каким эффектом. Хочу попросить всех руководителей регионов РФ самым внимательным образом относиться к тому, что происходит в некоторых сферах. Посмотрите на другие страны — закрывают производства, вводят ограничения. У нас ситуация получше, но только потому, что принимаются меры. Стоит расслабиться — и ситуация поменяется. Не хотелось бы возвращаться к ограничительным мерам, которые вводились весной 2020 года», — сказал Путин, обращаясь к главе Татарии Рустаму Минниханову.
Путин: поддержка федерального центра Севастополю будет обеспечена
Мы в состоянии решить все вопросы, нужно только в контакте с людьми решать наиболее острые проблемы — Путин.
Борьба с коронавирусом ещё не завершена — Путин
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов заявил, что борьба с коронавирусом ещё не завершена.
Президент России Владимир Путин ответил, что в Севастополе, равно как и в других регионах, в курортный период возросла заболеваемость коронавирусом. Ну чтобы ситуация улучшалась, необходимы определённые шаги и меры.
Убеждён что Севастополь, может и должен стать одним из символов современной России — губернатор Севастополя.
В период пандемии главное, как вы правильно сказали, это разговаривать с людьми, признал глава Севастополя.
Губернатор Севастополя по благодарил президента России Владимира Путина за постоянное и пристальное внимание к региону.
Путин: действительно Ленинградская область показывает результаты, которыми можно гордиться.
«Эпидемия коронавируса подтолкнула нас на одну очень главную мысль: нет ничего важнее, чем человеческая жизнь», — губернатор Ленинградской области пообещал инвестировать в людей.
Губернатор Ленинградской области отметил острую нехватку врачей.
Губернатор Ленинградской области провёл 173 встречи с жителями, говорит, что спокойно относится к критике.
Губернатор Ленинградской области оповестил президента о принятии закона о социальных гарантиях.
Путин поздравил избранных российских губернаторов
Доверие жителей регионов избранным губернаторам — это огромная ответственность. Об этом в ходе встречи с избранными российскими губернаторами заявил президент РФ Владимир Путин.
«Цель нашей встречи понятна. Хочу поздравить вас с избранием на высокие должности. Такое доверие — всегда огромная ответственность, вы это хорошо понимаете. Среди вас есть и те, кто руководил регионами, сумел проявить лучшие качества, и те, кто одержал победу на губернаторских выборах впервые. Полагаю, настрой у вас одинаковый — «вкалывать» с полной отдачей, служить людям, России», — сказал Путин.
«Нельзя эти проблемы уводить на второй, третий план. Иначе может полыхнуть снова силой, что нам мало не покажется». Такими словами президент России Владимир Путин напутствовал работу новых губернаторов по сдерживанию распространения коронавируса.
Путин призвал остерегаться жёстких форм навязывания карантинных мероприятий, чтобы не получить потом неприятие их населением.
Президент России Владимир Путин назвал президента Татарстана человеком очень опытным. Он также попросил всех глав регионов самым внимательным образом посмотреть на ситуацию с коронавирусом:
«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться».
Президент Республики Татарии заверил, что регион будет своевременно исполнять все национальные проекты.
Президент Республики Татарии признал, что избирательная кампания проходила в непростое время, на фоне эпидемии коронавируса.
Самое главное, конечно, нужно людей слышать. Если следуют какие-то критические замечания, это не тот случай, когда нужно обижаться, — Путин. Слово передано губернаторам.
Президент России Владимир Путин посоветовал губернатором не забывать улучшать качество жизни граждан.
Нужен гибкий подход к расставлению финансовых приоритетов — Путин.
Владимир Путин по видеосвязи поздравил глав регионов с избранием.
Путин признал, что в масках ходить не всегда удобно, но болит-то хуже — напомнил он.
В каждом регионе необходимо разработать программу комплексных мер по сбережению населения старшего возраста — Путин.
Выполнять национальные проекты предстоит в нестандартных, сложных ситуациях — ответил Путин.
С новыми губернаторами люди связывают свои надежды на улучшение жизни в регионах — Путин.
Путин отметил, что выборы прошли на высоком уровне, получен самый широкий спектр кандидатов.
Работать, на 100% вкалывать, добиваться результатов — ваша работа (Путин).
Ваша победа — это огромная ответственность — Путин.