Сегодня, 24 сентября, президент России Владимир Путин по видеосвязи проведёт встречу с губернаторами, победившими на выборах 13 сентября.

Напомним, прямые губернаторские выборы прошли в 18 субъектах РФ. Еще в двух — Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах — глав регионов определили депутаты местных парламентов из списка кандидатов, предложенных главой государства.

По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, избирательные кампании прошли открыто, гласно и в условиях высокой конкуренции. ИА REGNUM ведёт трансляцию обо всём, что связано с этим событием.