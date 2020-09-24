Аляска, США, , 07:39 — REGNUM Россия опередила США в сфере военного контроля за ситуацией в арктических регионах, в частности, укрепив оборону на границе в Беринговом проливе, пишут обозреватели Брэдли Боуман и Скотт Адамсон из Центра военной и политической власти Фонда защиты демократий (США) в издании Defense News.

По мнению военных аналитиков, береговой ракетный комплекс «Бастион», размещенный на Дальнем Востоке России, позволяет Москве контролировать доступ в Арктику через пролив и поражать цели на Аляске. По их сведениям, модернизация арктической инфраструктуры РФ за последние годы коснулась «50 региональных объектов, включая аэродромы, радары и спасательные станции, и 16 глубоководных портов».

«США не могут эффективно конкурировать с Россией и Китаем, продолжая игнорировать Арктику», — заключают эксперты.

При этом они обвиняют американские власти в бездействии и нежелании усовершенствовать арктическую инфраструктуру, в частности, нарастить мощность ледокольного флота, построить глубоководный порт в Номе, без которых Вашингтон рискует оказаться «вне игры».

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