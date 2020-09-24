Кишинёв, , 07:12 — REGNUM Готовность первым из жителей Молдавии испытать на себе российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» изъявил молдавский президент Игорь Додон. Об этом он заявил в интервью телекомпании МИР.

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Глава республики отметил, что он доверяет этом препарату. Кроме того, Додон напомнил о том, России и Молдавии были одной страной и у них есть общие достижения.

Игорь Додон Я доверяю нашей медицине. Я говорю «нашей», потому что не так давно у нас была общая страна, медицина, которая сейчас есть и в России, и в Молдове. Я готов первым в стране испытать ее на себе».

Президент добавил, что после Великой Отечественной войны из Ленинграда в Молдавию приехала группа специалистов, создавших в ней современную медицину.

«Они создали Молдавский медицинский университет, который является одним из лучших в регионе. Это наша медицина, совместная, ее создавали наши ученые. Поэтому, конечно, я им доверяю, я доверяю российской вакцине. И я очень надеюсь, что пройдут все те официальные этапы, которые должны пройти для того, чтобы и мы смогли получить эту вакцину», — сказал молдавский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Игорь Додон также заявлял о том, что готов быть в числе первых жителей Молдавии, которые испытают на себе российскую вакцину от коронавируса.

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