Кампала, , 07:04 — REGNUM Больницы Китая будут сотрудничать с медучреждением в Уганде для совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба китайского посольства в Кампале.

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Сообщается, чтоб инфекционная больница и Третий народный госпиталь китайской провинции Юньнань создают механизм сотрудничества с Китайско-Угандским госпиталем дружбы.

«Стороны будут взаимодействовать по обмену опытом, проводит видео-консультации, обмениваться учеными, обучать сотрудников и направлять экспертов-эпидемиологов», — отметили в посольстве КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября президент Уганды Йовери Мусевени объявил об ослаблении карантинных ограничений, несмотря на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране. В частности, Уганда готовится открыть свои границы для туристов и репатриантов.

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