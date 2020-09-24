Сеул, , 08:50 — REGNUM Министерство обороны Республики Корея (РК) 24 сентября заявило о том, что солдаты КНДР убили южнокорейского государственного служащего, который пропал без вести в водах неподалёку от границы между двумя государствами несколько дней назад. Этот предполагаемый акт был рассматривается правительством Южной Кореи как жестокое убийство.

Сотрудник Министерства океанов и рыболовства Республики Корея пропал без вести в 21 сентября во время дежурства в водах у западного острова Ёнпхён в Жёлтом море.

В заявлении Министерства обороны РК говорится: «согласно анализу наших разведданных, Северная Корея обнаружила этого человека в своих водах и совершила акт жестокости, убив его и уничтожив тело».

В Министерстве также заявили, что ответственность за этот акт жестокости несёт только КНДР, и потребовали извинений и объяснений от соседнего государства.