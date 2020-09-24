Чита, 24 сентября 2020, 06:52 — REGNUM Новое кадровое назначение произошло в правительстве Забайкальского края. Как сообщает сегодня, 24 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора, назначен первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края. Им стал экономист Роман Слепцов.
До назначения на должность первого заместителя министра ЖКХ Забайкалья он был сотрудником данного профильного ведомства, награжден знаком «За отличие в службе» I, II и III степени.
Как уже сообщало ИА REGNUM, это далеко не первое кадровое назначение за последние месяцы.
Читайте ранее в этом сюжете: Новое кадровое назначение произошло в кабинете министров Забайкалья