Токио, , 08:52 — REGNUM Лидеры Японии и Южной Кореи 24 сентября впервые за 9 месяцев провели телефонные переговоры на фоне конфликта относительно требований Кореи компенсации эксплуатации корейцев и введённого Японией экспортного контроля. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Телефонный разговор премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина стал первым диалогом лидеров двух соседних государств после встречи бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Муна в декабре 2019 в Китае.

После телефонных переговоров Суга сказал журналистам, что необходимо приложить усилия для улучшения отношений между странами. Лидер Японии заявил, Южная Корея является для Японии «чрезвычайно важным соседом» и что у них есть общие проблемы, над которыми им нужно работать совместно и с участием США. Одной из таких проблемы была названа опасность, исходящая от Северной Кореи.