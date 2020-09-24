Токио, , 06:38 — REGNUM Возможность организации телефонного разговора между новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и президентом России Владимиром Путиным в настоящее время прорабатывается японским правительством. Об этом генеральный секретарь правительства Кацунобу Като заявил 24 сентября в ходе пресс-конференции в Токио.

Ёсихидэ Суга

По его словам, к настоящему времени уже состоялись телефонные разговоры на высшем уровне с главами США, Австралии, Великобритании, Германии.

«Мы прорабатываем или согласовываем телефонные разговоры и с руководителями других стран, включая Россию», — сказал Като, отвечая на вопрос журналиста о предполагаемых сроках возможного разговора Суги и Путина.

Напомним, что президент России Владимир Путин одним из первых поздравил премьер-министра Сугу с утверждением на новом посту и подтвердил в телеграмме готовность к конструктивному взаимодействию по всему спектру актуальных вопросов.

Читайте также: Меркель и Суга договорились о сотрудничестве

Читайте ранее в этом сюжете: Лидеры Южной Кореи и Японии могут обсудить трудные темы 24 сентября