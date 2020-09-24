Нью-Йорк, США, , 06:36 — REGNUM Создать международную организацию по противодействию распространению дезинформации и разместить её штаб-квартиру в Киеве предложил президент Украины Владимир Зеленский, выступая 23 сентября в онлайн-формате на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Украина, как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде», — объяснил своё предложение Зеленский.

По его словам, необходимость создания центра доказал 2020 год, в частности, распространение неверной информации о крушении самолёта малазийских авиалиний MH17 и «климатических угрозах».

Добавим, западные страны регулярно выделяют финансирование на борьбу с российской «дезинформацией», а поддержку инициатив в этой области рассматривают как элемент национальной безопасности.

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