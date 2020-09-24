Тегеран, , 09:13 — REGNUM Иран и страны Ближнего Востока обсудили меры реагирования на COVID-19 и расширение взаимного сотрудничества в ходе региональной конференции FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

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Регион Ближнего Востока и Северной Африки не находится на пути к ликвидации голода и недоедания: голод, а также уровень избыточного веса и ожирения среди взрослых и детей стремительно растут. При этом, пандемия COVID-19 затрагивает продовольственную безопасность, являясь одной из основных проблем, отмеченных на 35-й региональной конференции FAO Ближнего Востока.

Двухдневная конференция, проводимая Султанатом Оман, собрала 30 членов ФАО, а также представителей партнерских организаций, гражданского общества, частного сектора и научных кругов для определения инновационных политических решений по преобразованию продовольственных систем, а также сокращения бедности и нулевого голода в условиях пандемии COVID-19.