Тегеран, , 08:51 — REGNUM Ссылаясь на дискуссии с корейскими властями по поводу замороженных иранских активов, глава администрации президента Ирана заявил, что Сеул даёт зелёный свет на выполнение своих обязательств и разблокировку иранских финансов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 сентября.

Выступая в кулуарах заседания кабинета министров, Махмуд Ваези рассказал о текущем статусе замороженных активов Ирана, которые были заблокированы Южной Кореей из-за санкций США.

«Мы обсуждали этот вопрос с корейскими властями», — сказал он, отметив: «Кроме того, уже началась подготовка к судебному разбирательству, и мы являемся свидетелями того, что корейцы демонстрируют некоторый зеленый свет в выполнении своих обязательств в этом отношении».

Он также подчеркнул, что если Южная Корея не предпримет практических и необходимых мер по разблокированию иранских денег, то Исламская Республика Иран примет ответные меры.