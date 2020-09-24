Тегеран, , 08:56 — REGNUM 23 сентября посол Ирана в Абудже Мохаммад Али Бак встретился и провел переговоры с министром нефтяных ресурсов Федеративной Республики Нигерия Тимипре Марлином Сильвой о расширении сотрудничества в сфере энергетики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи, состоявшейся в столице Нигерии, посол Ирана и нигерийский министр обсудили темы, представляющие взаимный интерес.

Подчеркнув многочисленные общие черты между Ираном и Нигерией в области энергетики, включая членство двух стран в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ассамблее Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), обе стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения сотрудничества между двумя государствами в этом направлении.

Напомним, что ранее в сентябре посол Ирана вручил свои верительные грамоты президенту Нигерии Мухаммаду Бухари в Абудже.