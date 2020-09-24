Тегеран, , 08:58 — REGNUM 23 сентября посол Ирана в Исламабаде Мохаммад Али Хоссейни и официальный представитель министерства иностранных дел Пакистана Захид Хафиз Чаудри встретились и провели в пакистанской столице переговоры о расширении взаимных связей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

В ходе встречи иранский посол обсудил последние провальные меры США по возобновлению санкционных резолюций Совета Безопасности ООН против Ирана.

Стороны также обсудили пути расширения двусторонних отношений, в частности активизацию взаимодействия между представительствами внешнеполитических ведомств Ирана и Пакистана, а также развитие событий, связанных с ирано-пакистанскими, региональными и международными отношениями.

Посол Ирана высоко оценил позицию пакистанского правительства в поддержку иранской ядерной программы. Хоссейни также подчеркнул необходимость настойчивой защиты палестинского вопроса и оказания помощи угнетенному палестинскому народу в приобретении его прав.