Токио, , 04:38 — REGNUM Провести военные учения совместно с США в районе остовов Сенкаку предложила правительству Японии инициативная группа членов правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) страны. Об этом 24 сентября сообщает газета Nikkei.

Учения вблизи являющихся предметом территориального спора с Китаем островов Сенкаку (Дяоюйдао), по мнению группы, должны укрепить присутствие Японии в этом регионе.

Одновременно правительству было предложено расширить информационный обмен о действиях Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с властями Тайваня.

Напомним, Пекин имеет претензии на острова Сенкаку, которые фактически контролирует Япония. Обеспокоенность Токио относительно этих территорий выросла, так как за последнее время 111 дней подряд китайские суда находились вблизи островов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа министр обороны США Марк Эспер и министр обороны Японии Таро Коно провели встречу на острове Гуам, на базе ВВС Андерсен, где пришли к соглашению, что будут совместными усилиями сдерживать напористость Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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