Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Для сохранения постоянного присутствия на низкой околоземной орбите США должны создать коммерческие альтернативы Международной космической станции (МКС). Об угрозе оказаться вытесненными из этой сферы деятельности Китаем глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил 23 сентября в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

«Меня беспокоит, что приближается тот день, когда срок использования МКС подойдёт к концу. И чтобы у США было присутствие на низкой околоземной орбите, нам надо быть готовыми к тому, что последует за этим», — сказал глава американского аэрокосмического агентства.

По его словам, беспокойство вызывает тот факт, что Китай быстро создаёт и активно рекламирует так называемую китайскую международную космическую станцию.

«Думаю, это будет трагедия, если после всего затраченного времени и всех усилий мы покинем низкую околоземную орбиту, и эта территория… достанется другой стране, с которой у нас расходятся интересы» , — заявил глава NASA. Джеймс Брайденстайн , — заявил глава NASA.

Отметив, что создания новой космической станции на смену МКС не предполагается, он назвал ответом на новый вызов коммерциализацию деятельности на низкой околоземной орбите.

«Думаю, что в наших интересах поддерживать частные компании, для которых NASA будет клиентом», — сказал Брайденстайн.

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