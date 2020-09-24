Гавана, , 04:02 — REGNUM Ограничения США на ввоз кубинских сигар и рома в первую очередь ударят по интересам американских граждан, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес на своей странице в Twitter.

«Ограничения на проживание и импорт рома и табака ограничивают права американцев и затрагивают семьи в обеих странах», — заявил он.

Родригес добавил, что санкции США против Кубы никогда не смогут сломить кубинский народ. По его словам, введение новых запретов со стороны Вашингтона продиктовано интересами американского лидера Дональда Трампа перед грядущими президентскими выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября президент США Дональд Трамп пообещал ужесточить ограничения на ввоз кубинских сигар и рома ради борьбы с «коммунистическим угнетением». Также он пообещал запретить американским гражданам останавливаться на объектах, которые принадлежат Кубе.

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