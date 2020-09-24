Вашингтон, 24 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 23 сентября покинул зал для брифингов в Белом доме, сославшись на срочный телефонный звонок.
«У меня срочный звонок, — сказал он журналистам. — Я вернусь — увидимся завтра».
Других причин ухода и возможной темы переговоров американский лидер не назвал.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в августе 2020 года Трамп покидал пресс-конференцию в сопровождении своей охраны, не объясняя причин. Позже стало известно, что недалеко от Белого дома неизвестный открыл стрельбу.
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