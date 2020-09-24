Вашингтон, , 03:43 — REGNUM Критику официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус в отношении создания «зелёных коридоров» для торговли без торговых войн и санкций назвали некомпетентной 23 сентября в российском посольстве в Вашингтоне.

Ортагус на своей странице в Twitter прокомментировала выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, в котором он назвал актуальным предложение ввести «зелёные коридоры».

По мнению представителя Госдепа, само это понятие является ошибочным, поскольку продукты, медикаменты и средства индивидуальной защиты не подпадают под санкции США, а Россия якобы ограничила экспорт сельскохозяйственной продукции.

«Речь не о России, — объяснили в посольстве. — А когда у вас нет атташе по сельскохозяйственным вопросам в Москве, который мог бы докладывать про растущий продовольственный экспорт России, сообщение выглядит довольно некомпетентным».

Российские дипломаты напомнили, что о необходимости создания «зелёных коридоров» впервые говорили на экстренном саммите G20 в марте. Тогда российский президент отмечал, что санкции на период кризиса должны быть сняты в отношении поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

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