Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Соединенные Штаты не признали законным избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, заявил 23 сентября журналистам представитель госдепартамента.

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«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными, — сказал он. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность».

На выборах в августе, по официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов. По белорусскому законодательству, вступление его в должность должно состояться в течение двух месяцев со дня выборов.

Накануне государственные СМИ Белоруссии сообщили об инаугурации Лукашенко, церемония прошла во Дворце Независимости в Минске.

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