Вашингтон, 24 сентября 2020, 03:19 — REGNUM Соединенные Штаты не признали законным избрание Александра Лукашенко президентом Белоруссии, заявил 23 сентября журналистам представитель госдепартамента.
Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: противостояние внутри страны нарастает — трансляция»
«Выборы 9 августы не были ни свободными, ни честными, — сказал он. Объявленные результаты были сфабрикованы и не отражали легитимность».
На выборах в августе, по официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов. По белорусскому законодательству, вступление его в должность должно состояться в течение двух месяцев со дня выборов.
Накануне государственные СМИ Белоруссии сообщили об инаугурации Лукашенко, церемония прошла во Дворце Независимости в Минске.
Читайте ранее в этом сюжете: Минск на полувоенном положении: «тайная инаугурация Лукашенко»