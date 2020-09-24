Стокгольм, , 03:05 — REGNUM Два российских военных корабля якобы незаконно пересекли госграницу Швеции и вошли в шведские территориальные воды, сообщается на сайте министерства обороны страны.

В сообщении говорится, что инцидент будто бы имел место 14 сентября к юго-западу от города Гетеборг и у военных РФ не было разрешения на такие действия. Глава минобороны Швеции Петер Хультквист, выступая на телеканале SVT, заявил, что корабли якобы находились в шведских водах около 11 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Министерство обороны РФ опровергло заявление НАТО о нарушении госграницы Дании российским истребителем Су-27, который осуществлял перехват стратегического бомбардировщика В-52Н ВВС США.

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