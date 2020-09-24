Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Президент США Дональд Трамп отказался от прямого ответа на вопрос, сможет ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша на президентских выборах. Соответствующий вопрос американскому лидеру задали на пресс-конференции в Белом доме.

«Посмотрим, что произойдет. Вы знаете, что я очень сильно выражал недовольство по поводу голосования, и это полная катастрофа», — заявил он.

Трамп добавил, что передача власти и не потребуется — он уверен в своей победе на выборах в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что его штаб внимательно следит за поведением соцсетей в контексте грядущих президентских выборов. По его словам, там происходят некие «несправедливые вещи».

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