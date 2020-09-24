Лондон, 24 сентября 2020, 02:37 — REGNUM Репутация президента Белоруссии Александра Лукашенко становится еще более подорванной в связи с проведением его инаугурации в закрытом режиме, написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
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Глава британского МИД вновь назвал итоги выборов в республике «сфальсифицированными».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии. Церемония его инаугурации проходила в окруженном военными президентском дворце. При этом о мероприятии заранее не было известно. Кроме того, церемония не была показана по белорусским телеканалам, что противоречит законодательству республики.
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