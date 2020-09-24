Киев, , 02:21 — REGNUM Подача воды в Крым была прекращена, поскольку Киев финансирует Северо-Крымский канал и имеет полное право на блокирование его работы, считает постоянный представитель президента Украины в так называемой «Автономной республике Крым» Антон Кориневич. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Антон Кориневич «Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла искусственное технологическое сооружение (канал), расположенный на территории Украины, под юрисдикцией Украины и финансируемый из госбюджета Украины. Украина имеет на это полное право. Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение и только Украина может определять, как им пользоваться».

Постпред добавил, что Днепр «свободно течет по территории Украины, Белоруссии и России» и «никто не перекрывал его русло и доступ к его водам для людей, проживающих на территории, по которой протекает река».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Антон Кориневич рассказал, что Киев не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу. В конце июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти не будет обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому по поводу возобновления подачи воды с материковой Украины на территорию полуострова.

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