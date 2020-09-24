Вашингтон, , 02:53 — REGNUM Белый дом в преддверии президентских выборов 3 ноября внимательно следит за поведением социальных сетей. Об этом президент США Дональд Трамп заявил 23 сентября на встрече с генеральными прокурорами штатов.

«Мы очень внимательно следим за ними в контексте выборов. Внимательно наблюдаем и изучаем», — сказал Трамп собравшимся в Белом доме генпрокурорам. По его словам, «происходят несправедливые вещи».

Напомним, что 27 мая Трамп подверг резкой критике социальные сети Twitter и Facebook, продолжающие, по его мнению, подвергать цензуре голоса консерваторов. Американский лидер обвинил социальные сети во вмешательстве в процесс предстоящих президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп 28 мая подписал указ о регулировании работы социальных сетей, который позволяет снимать защиту от ответственности с социальных сетей, замешанных в цензуре или политических действиях.

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